أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبلت قاعدة الابرق الجوية، اليوم السبت، احد أبطال نسور الجو الطيار عادل بوشاح بعد عودته من رحلة علاج طويلة خارج ليبيا بعد أن سقطت طائرته الـ M21 وهي تدك معاقل الإرهاب في محور ألصابري بمدينة بنغازي.

وكان في استقباله في قاعدة الأبرق الجوية آمر قاعدة لأبرق الجوية وعدد من ضباط وضباط صف من منتسبين القاعدة و إدارة التوجيه المعنوي الجبل الأخضر ووفد من هيئة الإعلام والثقافة وعدد من الأعيان.

وفي كلمة لـ الطيار عادل بوشاح ” أشاد بالاستقبال الحافل من قبل منتسبين قاعدتي بنينا ولأبرق الجوية وأثنى على جهود رئيس هيئة الإعلام و الثقافة وعدد من الإعلاميين والمثقفين والفنانين ومحاولات تواصله والاطمئنان عليه إثناء رحلة علاجه ويسعد باستقبالهم وكذلك إثناء على جهود الأطباء بمركز بنغازي الطبي ودورهم وأداهم.

وأضاف قائلاَ كنت سعيد جداَ عند وصولي لأرض الوطن عبر مطار بنينا الدولي وعودة الحياة لمدينة بنغازي وهذا بفضل جيشنا البطل.