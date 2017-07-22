أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفدان من أعيان وحكماء قبيلتي التبو وأولاد سليمان، لمناقشة سبل تنفيذ اتفاق المصالحة بين القبيلتين الذي تم توقيعه في العاصمة الإيطالية روما برعاية المجلس الرئاسي.

وأكد وفد القبيلتين إن لجان حصر الأضرار البشرية والمادية قد استكملت وتتمثل في جبر الضرر.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي بوفد القبيلتين، مباركاً لنهج الحوار والتفاهم الذي أتبعاه لحل خلافاتهم، مبدئا استعداد المجلس لتنفيذ كافة بنود الاتفاق بين القبيلتين، مؤكدا حرصه على أن يحظى الجنوب بما يستحقه من أهتمام.

وأثنى أعضاء الوفدين على الجهود المبذولة من قبل رئيس المجلس الرئاسي ودعمه للمصالحة والتنمية والاستقرار في الجنوب الليبي.

وأعلن الوفدان تأييدهم التام لخارطة الطريق التي طرحها السيد الرئيس في خطابه الموجه للشعب مساء السبت الماضي.

وقال الرئيس إن ما طرحه في خطابه يمثل رؤيته للخروج من الأزمة الراهنة والوصول إلى الاستقرار.