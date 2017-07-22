تزامناً مع مع إفتتاح قاعدة عسكرية برية كبرى في مدينة الحمام بمرسى مطروح، شمال غربي جمهورية مصر العربية وبحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي و القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر اليوم السبت سيتم تخريج دفعة جديدة من الجيش الليبي الدارسين بالكليات والمعاهد العسكرية المصرية و سيتم تخريج 24 طالب ليبي درسوا وتدربوا بالمؤسسات التعليمية العسكرية المصرية و تتضمن الدفعة 9 من الهندسة العسكرية و 11 من الكلية البحرية و 3 من الدفاع الجوي .

قاعدة محمد نجيب العسكرية تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر، يتمركز بها تجميع قتالي قوي يتوافر به المأوى الحضاري وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية.

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