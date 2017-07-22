أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد نادي الاتحاد المصراتي مؤتمرا صحفي الجمعة، بفندق الماسة قدم خلال لاعبيه الجدد والطاقم التدريبي للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب التونسي زياد التومي، إضافة إلى تقديم شركة جيفوفا الإيطالية الراعي الرسمي للفريق في الموسم الجديد.

وكان الاتحاد قد عزز صفوفه بإثنى عشر لاعبا جديدا تأهبا للدوري الممتاز و اللاعبين هم:- المدافع مروان المحجوب قادماً من النصر زليتين, المدافع علي عبد الله من فريق الشرارة, المدافع احمد المزوغي من فريق الاولمبي و اللاعبين حسين عقيبه و حسن حريبة من فريق السويحلي

إضافة إلى صانع الألعاب عبد المالك مالك قادما من الاتحاد, ولاعب الارتكاز محمد الباشا من فريق الترسانة, ولاعب الوسط عبد المنعم الزروق قادما من الافريقي درنة.

كما تعاقد الاتحاد المصراتي لكرة القدم مع الظهير احمد عبد الرحيم من الأهلي طرابلس، إضافة إلى عودة الحارسين محمد المدني حنيش و عمار مسعود من فريق النصر, كما عزز الفريق صفوفه بالمحترف السنغالي لاعب الوسط ابوبكر ضيوف.