أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد أحد أولياء أمور الأطفال المصابين بالأورام والذين يعالج بعضا منهم في مركز الحسين للسرطان بالعاصمة الأردنية عمان، أن أطفال الأورام يعالجون بقرار صادر عن حكومة الوفاق.

وقال رسلان الشاعري: “ابني معتز ومعه 3 أطفال من بنغازي، وأطفال آخرين من طبرق يتلقون العلاج في مركز الحسين بقرار من وزير صحة الوفاق”.

وتوفى في السادس من يوليو الحالي الطفل سعد امبارك القبائلي، وهو أحد الأطفال المشمولين بالقرار (590) والقاضي بعلاج 17 طفل مصابين بالأورام في مركز الحسين للسرطان في الأردن .

وأضاف الشاعري: “بلغ عدد وفيات الأطفال المرضى بالأورام المشمولين بالقرار إلى 6 أطفال، بقي منهم 11 طفلا وصل منهم 4 أطفال فقط إلى الأردن و7 أطفال لم يستطيعوا المجيء بسبب تعطل الاعتماد الذي اختفى إن صح التعبير بعد تحويله من مصرف الجمهورية إلى بنك وسيط في بريطانيا، والسبب الأخر هو عدم قدرة أولياء أمورهم على تكاليف السفر والتأشيرة والإقامة، والمسؤولين لا حياة لمن تنادي”.

وكانت الناشطة في منظمات المجتمع المدني ببنغازي، سعاد الغزالي، وجهت نداءً عاجلاً إلى المسؤولين وأهل البر من كافة المدن والقرى الليبية من أجل مساعدة مرضى الأورام الذين يعالجون في الأردن، منوهة إلى أنهم يعانون بعد توقف المنحة المخصَّصة لهم لاستمرار أخذ العلاج وإجراء الفحوصات الطبية.

وقالت الغزالي، مخاطبة مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ وصناع القرار في ليبيا، “إن أسر مرضى الأورام الموجودين في الأردن سيتم طردهم لعدم توفر ثمن سكناهم.

وكان ولي أمر الطفل عزالدين الشاعري، أحد الأطفال الذي يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان في الأردن، قد أكد أن برنامج عمليات زرع النخاع موقوفة في مركز الحسين للسرطان، إلى حين تحويل أموال العلاج.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني وافقت في 14 يونيو الماضي، على إيفاد عدد من مرضى الأورام ببنغازي للعلاج في مركز الحسين في الأردن.

ودعت بلدية بنغازي آنذاك مرضى الأورام الذين تقدموا في وقت سابق بطلب لغرض العلاج في الخارج، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن السفر إلى المملكة اﻷردنية الهاشمية، لتلقي العلاج في مركز الحسين للأورام.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالبلدية نضال الكاديكي، إن الإيفاد يشمل 46 مريضًا، وأن التكلفة تشمل العلاج فقط.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أعلنت أنها سددت الالتزامات المالية كافة داخل المستشفيات الأردنية، مؤكدة أن أزمة العلاج انتهت.