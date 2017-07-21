أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة عقوب عبدالله، تأجيل امتحانات الأسبوع الثاني الدور الأول لطلبة الشهادة الثانوية القسم العلمي للعام الدراسي 2017/2016م ,

وأقر عقوب في قرار أصدره تحت رقم (322) لسنة 2017 تأجيل امتحانات فرع الميكانيكا لمادة الفيزياء وفرع النصوص لمادة اللغة العربية على أن تستأنف الامتحانات يوم الأحد الموافق 20/أغسطس/2017م وفقاً للجدول الذي يعد من إدارة الامتحانات.

وتستمر امتحانات القسم الأدبي لطلبة الشهادة الثانوية والثانويات الدينية كما هو مقرر وتستمر امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في الساحات الخارجية كما هو مقرر لها.