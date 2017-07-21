أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت الناطق الإعلامي باسم نقابة معلمي المرج نجاح العسبلي، إن النقابة تستنكر وبشدة ما حدث في امتحانات الشهادة الثانوية القسم العلمي بتسريب امتحانات عدد من المواد العلمية والأدبية عن طريق بعض ضعاف النفوس ممن لا تهمهم مصلحة الطالب ولا العملية التعليمية.

وأضافت العسبلي، أن نقابة معلمي المرج لن تسمح لأحد بأن يشوه مهنة التعليم ولن تسمح باتهام المعلم بأي شكل من الأشكال إلا بوجود أدلة على قيامه بالمساعدة في تسريب الامتحانات ولدينا كامل الحق في مقاضاة كل من اتهم المعلم بدون وجه حق.

وطالبت العسبلي، وزارة التعليم بمعاقبة من كانوا وراء تسريب امتحانات الثانوية القسم العلمي بأشد العقوبات وبشكل يقضي على ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات ولمنع النفوس الضعيفة من المتاجرة بالتعليم وإبعادهم عن المهنة بشكل كامل.

يشار إلى أن وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة أصدرت قرارا يقضي بتأجيل امتحانات الأسبوع الثاني من الدور الأول لطلبة الشهادة الثانوية القسم العلمي إلى يوم الأحد 20 أغسطس 2017، كما شكلت لجنة للتحقيق في تسريب امتحانات الشهادة الثانوية في المناطق التعليمية التابعة لها.