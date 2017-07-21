أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق النجم السويسري روجيه فيدرير اللقب الـ 19 في بطولة “ويمبلدون” وأثبت بعد 27 سنة من المسيرة أنه قادر على تحقيق الإنجازات التاريخية، لكن، إلى جانب فيدرير، هناك كثير من النجوم في عالم الرياضة الذين قدموا كثيراً في سنوات المسيرة، فمن هم الأفضل من الأطول إلى الأقصر على صعيد سنوات المسيرة.

مارتينا نافراتيلوفا

خاضت نافراتيلوفا خلال مسيرتها الرياضية 59 بطولة “غراند سلام” منذ أن بدأت المسيرة في عام 1975 بعمر الـ 19 سنة فقط، وحققت ألقاباً كثيرة، من بينها لقب بطولة أميركا المفتوحة الذي حققته في عام 2006 بعمر الـ50 سنة، وهي لاعبة التنس التي سيطرت على هذه الرياضة لنحو 31 سنة متتالية.

ساشين تيندولكار

سيطر اللاعب ساشين تيندولكار نحو 21 سنة في رياضة “الكريكيت”، وسجل أول 51 اختباراً له أمام إنكلترا في عام 1990 في ملعب “أولد ترافورد، في وقت لعب آخر مباراة له في عام 2011 في مواجهة منتخب جنوب أفريقيا.

أليكس فيرغيسون

يُعتبر المدرب “السير” أليكس فيرغيسون من أبرز المدربين الذين سيطروا في عالم كرة القدم لنحو 20 سنة متتالية مع فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، حقق كثيراً من الألقاب المحلية والأوروبية وترك بصمة كبيرة في الكرة الإنكليزية، بدأ مسيرته كمدرب في موسم 1992-1993 وانتهت في موسم 2012-2013.

سيرينا وليامز

تُسيطر النجمة الأميركية سيرينا وليامز على التنس في فئة السيدات منذ نحو 18 سنة متتالية، وبعد أن تُوجت بلقب بطولة أميركا المفتوحة في عام 1999، حققت بعد ذلك 22 لقباً في بطولات العالم و”الغراند سلام”، وتحتاج للقب واحد فقط لتخطي الأسطورة مارغريت كورت.

فلويد مايويذر

سيطر النجم الأميركي فلويد مايويذر في رياضة الملاكمة لنحو 17 سنة متتالية وأثبت أنه الأفضل، وحقق 49 فوزاً في 49 مباراة بشكل رائع في مسيرته رائعة، وحقق أول لقب له في بطولة العالم عام 1998 وبعد ذلك حقق 26 لقباً وآخرها كان أمام ماني باكياو وأندري بيرتو.

فينوس وليامز

تُحافظ النجمة الأميركية فينوس وليامز على رشاقتها الرائعة، وها هي تقضي 16 سنة متتالية في مسيرتها الذهبية في عالم التنس وتؤكد سيطرتها على هذه الرياضة إلى جانب شقيقتها سيرينا، فازت بأول لقب في بطولة “الغراند سلام” في عام 2000 ثم حققت 16 لقباً بعد ذلك وأبرزها لقب بطولة “ويمبلدون” العام الفائت.

روجيه فيدرير

يُحافظ النجم السويسري روجيه فيدرير على أدائه الرائع في رياضة التنس ويُسيطر منذ 14 سنة حتى اليوم وأصبح اليوم بعمر الـ 35 سنة، وها هو يُحقق لقب بطولة “ويمبلدون” عن جدارة واستحقاق، خطف فيدرير 19 لقباً في بطولات “الغراند سلام” خلال 14 سنة فقط من مسيرته الرياضة المستمرة.

مايكل فيليبس

قرر السباح الأميركي الأشهر مايكل فيليبس الاعتزال بعد أولمبياد ريو 2016، ويبقى أنه أفضل من شارك في منافسات السباحة خلال 12 سنة متتالية حققها فيها 28 ميدالية أولمبية من بينها 23 ميدالية ذهبية، وأول ست ميداليات ذهبية حققها في عام 2004 بعد ذلك في بكين 2008 ولندن 2018 وأخيراً خمس ميداليات في ريو 2016.

مايكل شوماخر

إنه الرجل الأشهر في عالم فورمولا 1، فمايكل شوماخر سيطر على رياضة فورمولا لعشر سنوات متتالية من مسيرته، وأثبت أنه الأفضل في العالم. استمرت مسيرة شوماخر بين أعوام 1994 و2004، حقق فيها لقب العالم سبع مرات من بينها خمس مرات متتالية منذ عام 2000.

ليونيل ميسي

يُسيطر ليونيل ميسي ويخطف الأضواء في كل موسم منذ عام 2005 عندما شارك لأول مرة مع فريق برشلونة الإسباني، والأمر الذي يؤكد سيطرته على كرة القدم هو ظهوره في قائمة المنافسين على الكرة الذهبية في عشرة مواسم متتالية، وتُوج بالجائزة في خمس مرات وهو رقم قياسي عالمي لم يُحققه أي لاعب سابقاً.