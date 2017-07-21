أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بإدارة مطار بنينا الدولي أسامة منصور الفرجاني، ما تم تداوله من أخبار عن تبرع رجال أعمال بمبالغ مالية لصيانة وتجهيز مطار بنينا الدولي في المدة الماضية.

وقال الفرجاني: “لم يتبرع رجال الأعمال بمبالغ مالية لمطار بنينا الدولي، ولا حتى الصديق الكبير كما يروج البعض”.

وأضاف الفرجاني: “كان على مروجي تلك الإشاعات توضيح مستلم المبالغ وصفته، لتوضيح الصورة للرأي العام إن صح الخبر”.

وأكد أن الحكومة الليبية المؤقتة هي من خصصت مبلغ 10 مليون للجنة التي تم تشكيلها لصيانة المطار.