أخبار ليبيا 24 – خاص

أقام مركز الإعلام الجديد للتدريب والتطوير، أمس الخميس، دورة تدريبية بعنوان “أسس الرصد الإعلامي” استمرت لمدة يوم واحد في مقر المركز في مدينة بنغازي.

وألقى الدورة التدريبية المستشارين في مركز الإعلام الجديد الإعلامي عمر الجطلاوي والإعلامي يونس المجبري، بحضور عدد من الإعلاميين من مؤسسات مختلفة وبعض المهتمين في المجال.

وقال المستشار بالمركز الاعلامي الجديد عمر الجطلاوي لـ “أخبار ليبيا 24” إن الدورة كانت بعنوان أسس ومفاهيم الرصد الاعلامي الراصد وفوائد مراكز الرصد وكيفية الاستفادة من مراكز التصنت المباشرة والغير مباشرة، واستمرت لمدة يوم واحد لأختبار مدى القبول على هذي الدورات في المجال الإعلامي.

وأضاف الجطلاوي حاولنا تغطية مفاهيم الرصد بشكل عام والرصد الإعلامي بشكل خاص وأنواع الرصد ومهارات الراصد، مؤكدا أن هذه العنوان يطرح لأول مرة في مدينة بنغازي الهدف الأساسي هو تنبيه القطاعات الحكومية في مدينة بنغازي للاهتمام بالرصد وهو شي مهم وضروري جدا.

وأشار إلى أن أهمية الرصد في بنغازي نظرا لكونها تعرضت لتدمير كبير وهي الأن في طور الإعمار والبناء وتأسيس كافة المؤسسات بمختلف المجالات.