أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير محطة تحلية المياه بطبرق فتح الله النعاس، اليوم الخميس، أن أزمة مياه مرتقبة بعد عدة أيام بمدينة طبرق بسبب نقص المواد الكيميائية والتشغيلية للمحطة المصدر الوحيد للمياه بالمدينة .

وأوضح النعاس في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن هنالك مفاوضات للشركة العامة لتحلية المياه مع مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بطرابلس لطلب المستحقات الخاصة بالشركة والتي بلغت 300 مليون لكل مايلزم للشركة من وقود وكهرباء ورواتب ونفقات وقطع غيار ومواد تشغيلية .

وأضاف مدير محطة تحلية المياه بطبرق، أن إنتاج المحطة أمس بلغ 36 ألف متر مكعب وتعمل بطاقتها القصوى لمدة 17 يوم فقط ، قائلا إنه سنضطر لتخفيض الإنتاج الأسبوع القادم بنسبة 65 % بسبب نقص المواد الكيميائية والتشغيلية وسيستمر الإنتاج لمدة 40 يوماً فقط وستدخل مدينة طبرق في أزمة مياه .

وأشار إلى أن هنالك إتصالات حالياً مع مصنع الحديد والصلب لتقديم المواد الكيميائية اللازمة على سيبل الإعارة، جيث تحتاج محطات التحلية بالمنطقة الشرقية لـ 30 طن من المواد الكيميائية وحصة محطة طبرق تكفي لمدة 3 أسابيع فقط .

وأكد أنهم طرقوا جميع الأبواب ونواقيس الخطر قبل الأزمة وهم الآن في الانتظار .

يشار أن موظفو محطات التحلية على مستوى ليبيا لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهر يناير الماضي كما أن المحطة لم يتم صيانتها منذ أكثر من 15 عام .