أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “الموحدة” مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة إدارة شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز خليفة رجب عبد الصادق بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء لجنة إدارة شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وحث رئيس المؤسسة، لجنة إدارة شركة زلاف للإسراع والانتهاء من إجراءات تسجيل الشركة بالسجل التجاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات للعمل التنظيمي بجميع جوانبه الفنية، الإدارية و المالية وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها .

وقام رئيس لجنة إدارة شركة زلاف بشرح خطة الشركة من أجل اقتناء بعض القطع المكتشفة والتي تحتاج إلى تطوير بأحواض مرزق، غدامس وسرت، تلا ذلك مناقشة بعض التفاصيل.

وخلال الاجتماع تمت مطالبة لجنة إدارة الشركة التواصل المستمر مع الإدارة العامة للاستكشاف والإنتاج للوصول الى صيغة مشتركة لخطة التطوير و من جانبه أوضح السيد العماري ضرورة ان تقوم لجنة ادارة الشركة بإعداد هيكل تنظيمي للشركة بالحد الأدنى يغطى مراحل الإنشاء و التطوير على ان يتم استعمال التقنيات الادارية المالية العالمية .

وفي ختام الاجتماع أكد صنع الله أن شركة زلاف سيكون لها مستقبل واعد يساهم في نهضة قطاع النفط و بسواعد وطنية ذات خبرة دولية و على رأسها الدكتور عبد الصادق الذي عمل بالشركات النفطية العالمية .

يشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية كان قد اصدر قراره رقم 1 لسنة 2017 بتشكيل لجنة إدارة الشركة باعتباره الجمعية العمومية للشركة .