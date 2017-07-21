أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت المؤسسة الوطنية للنفط، باستقدام شركة روس النفطية من مقرها بموسكو وإجراء عرض مرئي بصالة الشركة الرئيسية بمدينة بنغازي، بحضور مدير عام المناطق الوسطى والشرقية ولفيفٌ من المهندسين والمتخصصين بشركة البريقة.

واستعرض المدير التنفيذي لشركة ROSS نشاطات الشركة ومجال تخصصها بإنشاء وصيانة الحقول النفطية ومصافي ومستودعات الوقود ومد خطوط أنابيب النفط والموانئ النفطية وما يقعُ بمجال نشاط الطرفين دفعاً بمد جسور التعاون والإفادة.

هذا وقد تم طرح الأسئلة من قِبل المتخصصين بشأن نشاط شركة ROSS وإمكانياتها بمجال صيانة الخزانات وإنشاء المستودعات ومد وصيانة أنابيب الوقود، حيثُ أوضح مدير الشركة إمكانية الدعم بالعنصر البشري المتخصص بكافة أنواع الصيانة واللحام .

” روس نفط”، من أكبر شركات صناعة النفط الروسية، ومن أكبر شركات النفط والغاز في العالم، وتتضمن الأعمال الرئيسية التي تقوم بها الشركة، البحث والتنقيب عن النفط والغاز وتنفيذ مشاريع لتطوير الحقول البحرية، وتجهيز المواد الخام المستخرجة، وبيع النفط والغاز والمنتجات المكررة في روسيا والخارج، وتندرج ضمن قائمة الشركات الاستراتيجية في روسيا.