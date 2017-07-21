أخبار ليبيا 24 – خاص

استعرضت شركة الخليج العربي للنفط، تصاميم المبنى الإداري المتكامل الذي تعمل على إنشاءه لمديرية أمن بنغازي في موقع المديرية السابق بمنطقة الهواري.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بحضور مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعميد بلدية بنغازي ومدراء الشركات النفطية.

وأثنى عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار على دور شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي ووقوفها ودعمها لكثير من المشروعات والمرافق في المدينة، ومنها إعادة بناء مقر مديرية امن بنغازي وتقديم معدات وتجهيزات طبية لمستشفى القلب في بنغازي .

الجدير بالذكر أن مبنى مديرية أمن بنغازي بمنطقة الهواري تعرض للحرق والإتلاف في أحداث ثورة فبراير عام 2011، ثم تم تدميره أثناء الحرب على الإرهاب عندما أقدمت المجموعات الإرهابية على نسفه وتسويته بالأرض، وبادرت شركة الخليج إلى إنشاء مبنى إداري ضخم ومتكامل بديلا للمبنى المدمر .