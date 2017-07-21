أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، اجتماعاً موسعاً بمقر الديوان بمدينة طبرق ضم جميع مدراء الإدارات والمكاتب بديوان المجلس، لبحث تشكيل فريق عمل خاص بالتجهيز لانتقال مجلس النواب وديوانه إلى مدينة بنغازي.

واستعرض الاجتماع مهمة الفريق الذي سيعمل مع فريق من بلدية بنغازي كفريق مشترك لتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي يأتي في مقدمتها توفير المقار للمجلس وديوانه وتسهيل عملية انتقال مجلس النواب لمدينة بنغازي ووضع آلية انتقال تدريجي بشكل سلس لا يؤثر على سير العمل بالإدارات والمهام المناطة بها، إلى حين صدور قرار من مجلس النواب بالانتقال لمقره الرسمي ببنغازي وفقاً للإعلان الدستوري.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل قام بزيارة عمل لمدينة بنغازي للتجهيز لانتقال مجلس النواب للمدينة بعد أن يُصدر المجلس قراراً بذلك، التقى خلالها عميد بلدية بنغازي كما قام الأستاذ عبدالله المصري الفضيل بزيارة لمطار بنينا الدولي قبيل إعادة افتتاحه وعودة الحياة له من جديد.