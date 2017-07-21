أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر رئيس منظمة الصحة العامة بمدينة المرج والخبير الصحي مفتاح الوراد، من ظاهرة إخفاء التطعيمات في البيوت أو أي أماكن أخرى غير ثلاجات الحفظ بمراكز التطعيم ومخازن الإمداد الطبي.

وقال الوراد في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″، “لقد ورد إلى مسامعنا أن هناك بعض المواطنين يحضرون معهم تطعيمات للأطفال أثناء قدومهم لمراكز التطعيم، ولا ندرى من أي مصدر تحصلوا عليها، خاصة بعد مشكلة نقص التطعيمات”.

وأضاف الوراد “نحن كمختصين نحذر من هذه الظاهرة سواء كان مصدر هذه التطعيمات من العاملين بالمراكز أو من خارجها”، لافتًا إلى أن التطعيمات حساسة جدا وتحتاج لنقل وحفظ وإعطاء بطريقة خاصة وظروف تبريد وتجميد بحيث تعتمد على هذه الأمور حتى تكون فعالة ومفيدة غير ذلك فهي لن تفيد الطفل.

وأكد أن هذه الطريقة وهى إخفاء التطعيمات في البيوت أو أي أماكن غير ثلاجات الحفظ بمراكز التطعيم ومخازن الإمداد الطبي، طريقة غير قانونية ومنافية للأخلاق والدين لأنك تخبئ الطعم عن بعض الأطفال مقابل أطفال آخرين تربطك بأهلهم قرابة أو مصلحة وهذا بعيد عن الأخلاق والإنسانية”.

وناشد رئيس منظمة الصحة العامة بالمرج، وزراء الصحة في ليبيا أن يعجلوا بتوفير التطعيمات ودعم مركز مكافحة الأمراض حتى لا نخسر ما تم بناؤه من مناعة قوية لأطفالنا بدأت منذ ما يقارب من 20 سنة، ووصلنا إلى مستوى متقدم جدا على مستوى الإقليم والوطن العربي في التطعيمات ومكافحة الأمراض.