أخبار ليبيا 24 خاص

نظم الجرحى والمصابين جراء الاشتباكات مع الجماعات الإرهابية المتطرفة في بنغازي، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية تحت عنوان “اشقو بالجرحى” في ساحة الكيش وسط مدينة بنغازي .

وأصدر الجرحى والمصابين بياناً- تحصلت وكالة “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه – جاء فيه نحن الجرحى المتضررين من الحرب على الإرهاب من فئة المقعدين والشلل والمبتورين والعيون والأعصاب من ذوى الإعاقة المستديمة مدنيين و عسكريين ،”في الوقت الذي كانت بيه بلادنا الحبيبة ومدينتنا العصية بنغازي من ظروف صعبة وأزمات وحروب على الإرهاب التزمنا الصمت تقديرا لدماء وفقد خيرة الرجال نسأل الله أن يتقبل جميعا من الشهداء لازال لا حياة لمن تنادي من المسؤولين ونسو حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم :(ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤل عن رعيته) …. اجتمعنا اليوم في هذه المظاهرة باسم حملة#اشقو_بالجرحى اسم واضح وصريح ونطالب الجهات المسؤولة والتشريعية بحقوق الجرحى و علاجهم بطرق جديدة وحديث بعيد عن اللجان والفساد الادارى والمالي فيها .

وطالب الجرحى المتضررين من الحرب على الإرهاب القيادة العامة بإقالة ومحاسبة المدعو جبريل البدري ومن معه من مسؤولين ومندوبين وكل من أهمل الجرحى، فضلاً عن مطالبتهم بإقالة ومحاسبة دواعش المال العام لخذلانهم للجرحى داخل البلاد وخارجها .

وأمهل الجرحى المتضررين من الحرب على الإرهاب – بحسب البيان – مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اليوم الجمعة الموافق للواحد والعشرين من يوليو الجاري و إلا سنظطر إغلاق المؤسسات التابعة للحكومة والاعتصام فيها ومحاربة دواعش المال العام بأنفسنا كما حربنا الدواعش أعداء الله و الدين بأقل الإمكانيات ومنا الله علينا بالنصر حتى تنفيذ كل متطلباتنا .