أخبار ليبيا 24 – حاص

عاد نبع أبولو الموجود بالموقع الأثري شحات للحياة من جديد بعد 13 عاما تم الانتهاء من أولى مراحل حملة التنظيف بموقع نبع أبولو حيث تم تفريغ الاحواض وتنظيفها بالكامل من المخلفات ومن الطحالب.

وذكر مراقب مراقبة اثار شحات فضل عبدالعزيز، أنه تم تنظيف النقوش الموجودة بالأحواض وترجمته من قبل المختصين , كما تعد هذه الحملة من ضمن الخطة الموضوعة من قبل مراقبة اثار شحات ستستهدف جميع المواقع الواقعة بالموقع الاثري قوريني .

وكالعادة فقد كان قسم الترميم بمراقبة اثار شحات هو المعنى بالقيام بمثل هذه المهمات الصعبة رغم قلة الإمكانيات وظروف البلاد الا انهم لا يزالون يبذلون قصارى جهدهم حيث سيتم البدء في المرحلة الثانية في تنظيف وإزالة الأشجار والاعشاب الضارة المحيطة بنبع أبولو .