أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد الناطق الرسمي باسم الهلال الاحمر الليبي محمد المصراتي ،ان فريق اداراة الرفات بالهلال الأحمر الليبي فرع الخمس قام مساء اليوم الخميس، بانتشال جثث 14 مهاجرا قضوا غرقا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقال المصراتي، إن الجثث من بينها جثة لطفلة لاتتجاوز الثامنة من عمرها والباقي كلهم ذكور من اصول افريقية.

وكان قد ابلغ الهلال الاحمر عن هذه الجثث وتوجه الى عين المكان بالقرب من القاعدة البحرية بمدينة الخمس حيث تمت الاجراءات القانونية وبحضور السلطات المحلية وسلمت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها،

ويقوم الهلال الأحمر الليبى بعملية انتشال الجثث باعتباره”برنامج إنسانى” فى ظل التحديات التي تواجه الدولة الليبية ،وقيام الهلال الاحمر بهذا الدور يأتي من كونه جمعية مساعدة للسلطات المحلية في الجانب الانساني.

وقد انتشل الهلال الاحمر الليبى 600 جثة لمهاجرين غير نظاميين فى عام 2016، غالبيتهم من اصول افريقية ، فأغلب المهاجرين الوافدين لليبيا ينحدرون من دول القارة السمراء، ويقوم بهذا النشاط من خلال 22 فريقًا لادارة الرفات اعضائه من الجنسين ،يعملون بشكل تطوعي بالكامل وتلقوا تدريبات بالخصوص من قِبَل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تجدر الإشارة هنا الى ان لجمعية الهلال الأحمر الليبى 35 فرعًا داخل ليبيا، ورغم التحديات الجمة التى تواجه اعماله الا أنه مازال يواصل نشاطاته الانسانية من واقع التزامهم الانساني والاخلاقي. نحو المحتاجين اين كانت جنسياتهم او انتمائتهم

ويلاحظ إلى تزايد حالات الغرق بسبب ان اغلب المهاجرين يستقلون في رحلتهم من سواحل شمال أفريقيا قوارب تفتقر لأبسط مقومات السلامة، ما يؤدي إلى نتائج كارثية، مما جعل من هذه الرحلات للبحث عن الحياة ممزوجة بالموت المتربص بهؤلاء المهاجرين.