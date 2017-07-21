أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشد الناطق الرسمي باسم صنف الهندسة العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية ر.ع.و علي العوامي، اليوم الجمعة، وزارة الصحة والهلال الأحمر الليبي بضرورة تطعيم أفراد صنف الهندسة العسكرية بلقاح أو أي جرعة تقيهم من الأمراض والأوبئة التي تعج بها المناطق التي تم تحريرها من العصابات الإرهابية.

وقال العوامي إن أفراد الصنف معرضون للإصابة بالامراض والاوبئة دون باقي أفراد القوات المسلحة حيث يقوم افراد صنف الهندسة العسكرية بالتمشيط ونزع الالغام والمتفجرات حتى فالمياة الملوثة التي تم العثور على جثث متحللة بها.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق المحررة حديثة مثل الصابري واخريبيش تشهد ركود مياه منذ أكثر من سنتين مما تسبب في وجود ميكروبات ناقلة للأمراض بالإضافة إلى وجود جثث عالقة وسط ركام الأبنيه وأخرى دفنت بطريقة غير صحيحة مما يزيد من احتمال انتشار أمراض وأوبئة خطيرة في هذه المناطق.