أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة عقيد ميلود الزوي إن القوات الخاصة سيطرت على كامل المنطقة خلف أقواس الفندق البلدي بمحور سيدي آخريبيش شمال بنغازي .

وأكد الزوي – أن القوات الخاصة شنت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة عملية نوعية على آخر أوكار بقايا أفراد الجماعات الإرهابية الضالة بالمنطقة المذكورة سلفاً .

وبخصوص ما يسمع من صدأ أصوات انفجرت عالية في مدنية بنغازي، أوضح المتحدث الرسمي أن القوات الخاصة دكت ثلاث مراصد للجماعات الإرهابية خلف الفندق البلدي بالمدفعية والهاون، حيث تمكنت من تدميرها بالكامل وفرض السيطرة عليها .

وأشار الزوي إلى أن أفراد صنف الهندسة العسكرية تمكنوا اليوم الجمعة من تفكيك عدد ثلاثين ملغمة من داخل المباني خلف الفندق البلدي .

وتابع الزوي أن القوات الخاصة والقوات المساندة لها ضيقت الخناق في المساحة الباقية للجماعات الإرهابية في الفندق البلدي بالمنطقة.

هذا وكان الزوي قد أعلن في وقتاً سابق عن الانتهاء من تمشيط منطقة سيدي اخريبيش بالكامل، بالإضافة إلى محور سوق الجريد، ماعدا عمارة عفط الواقعة في بداية السوق.

يشار إلى أن انفجار لغم أرضي بمحور الصابري أسفر عن مقتل الجندي سعد فوزي من الكتيبة الأولى صاعقة، وجرح جندي آخر .