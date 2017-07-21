أخبار ليبيا 24 – خاص

شكلت وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة، لجنة لإعداد مشروع الاستثمار المحلي برئاسة عميد بلدية جردس العبيد المهدي بن حمد المهشهش وبعضوية خبراء في القانون والاقتصاد والمالية والادارة والعلاقات العامة .

وذكر رئيس لجنة إعداد مشروع الاستثمار المحلي المهدي المهشهش في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” أن من مهام اللجنة وضع مشروع قرار للاستثمار المحلي مع الشركات المحلية والاجنبية والمشاريع الصغرى والكبرى .

وأوضحت الوزارة في قرارها رقم (65) لسنة 2017 أن الاستثمار سيكون عن طريق البلديات وذلك من خلال القانون رقم 9 لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار ومن خلال القرار رقم 499م لسنة 2010م اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 بشأن تشجيع الاستثمار.