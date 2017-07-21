أخبار ليبيا 24 – خاص

أغلقت دورية الحرس البلدي بنغازي اليوم الخميس، عدد من المخابز الواقع في نطاق غرب بنغازي ضمن حملة تفتيش على المخابز انطلقت بعد ورود عدة شكاوى من قبل المواطنين .

وذكر آمر الدورية لـ “أخبار ليبيا 24” أن غرفة عمليات غرب بنغازي تمكنت من ضبط العديد من المخالفات في المخابز منها النظافة وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وضبط معدات غير صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى ضبط عمالة أجنبية بها أمراض خطيرة ومعدية تعمل في المخابز.

وأضاف أن عناصر الدورية تنبهوا إلى وجود مخالفات لدى أصحاب المخابز في رفع سعر رغيف الخبز وعدم استعمال الميزان وتقليل الوزن.

وخلال حملة التفتيش تم اغلاق عدد من المخابز وإحالة أصحابها للتحقيق، وإحالة مجموعة من العمالة إلى جهاز الهجرة غير الشرعية.

وحذر جهاز الحرس البلدي بنغازي، كافة أصحاب المخابز بعدم تشغيل عمالة وافدة من غير إجراءات شخصية وصحية واحترام مواعيد العمل في المخبز واستعمال اكياس النايلون والاهتمام بالزي والنظافة الشخصية للعاملين، منوها إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.