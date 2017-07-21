أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس غرفة عمليات شرق بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي العقيد صالح الكاديكي، مساء الخميس، ورود بلاغ من مركز شرطة سيدي خليفة بوجود عدد 11 حالة تسمم الغذائي.

وأضاف الكاديكي أن البلاغ ورد بعد تقدم عدد من المواطنين بشكوى لمركز الشرطة بوجود حالات تسمم لدى عيادة سيدي خليفه بسبب تناولهم من أحدى المطاعم بالمنطقة الواقعة شرق مدينة بنغازي.

وتابع أنه بعد التحقيق تم التأكد من سبب التسمم وهو أحد المطاعم بمنطقة سيدي خليفة تم قفل المطعم بالشمع الاحمر وضبط العمالة الموجودة بالمطعم واحالتهم للتحقيق واتخاذ كامل الاجراءات بذلك.