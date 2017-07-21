أخبار ليبيا 24 – خاص

نفي رئيس المجلس التنفيذي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي خالد الجازوي، ماتم تداوله بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تقديم استقالته اليوم الجمعة .

وقال رئيس المجلس التنفيذي بالمستشفى وأنه سيقوم بتقديم مُذكرة للنائب العام لكل من قام باتهامه بتهم فساد وإهدار المال العام دون وجود أدلة مُثبتة .

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد نقلت أن رئيس المجلس التنفيذي بمستشفى الجلاء الدكتور خالد الجازوي قدم استقالته من المجلس، اليوم الجمعة.

يشار إلى أن الجازوي تولي مهام منصبه كرئيس للمجلس التنفيذي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي في الخامس والعشرين من مايو من العام المنصرم بعد انتخابه من قبل أعضاء المجلس التنفيذي بالمستشفى لما لمسوه فيه بأنه الأجدر والأنسب للمكان.