أخبار ليبيا 24 – خاص

استلمت جامعة بنغازي، مؤخرا عددا من الأجهزة والمعدات الخاصة بقياس واستشعار الزلازل من جامعة( ميزوري) الأمريكية لصالح قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، وذلك في إطار التعاون العلمي والثقافي المشترك بين جامعة بنغازي وجامعة ميزوري الأمريكية

وقال مدير مركز الإنتاج الإعلامي بجامعة بنغازي الياس الجيلاني، إن عملية التسليم والاستلام تمت بحضور عميد كلية العلوم حسين البرعصي، و رئيس قسم الجيولوجيا، ومدير مكتب التعاون الدولي أحمد الزروق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم علوم الأرض (الجولوجيا).

وأضاف نأمل أن تساعد هذه الأجهزة في دعم وتطوير معامل كلية العلوم في هذا المجال الحيوي والفعال،كما نحي جهود مكتب التعاون الدولي بالجامعة التي اسهمت في التواصل مع مختلف الجامعات الدولية بمختلف دول العالم وهذا الدعم يؤكد المكانة الكبيرة التي تحظي بها جامعة بنغازي لدي الجامعات الأمريكية والأوربية.