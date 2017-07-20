أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ، اليوم الخميس، دورة تدريبية بعنوان “فنون التصوير الفوتوغرافي” في مقر المنظمة بمدينة بنغازي حي الليثي شارع البوطاس.

وذكر مسؤول مكتب الإعلام بالمنظمة – أن الدورة التدريبية استمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من طلبة كلية الإعلام جامعة بنغازي والمهتمين بمجال التصوير الفوتوغرافي.

وأضاف أن الدورة التدريبية تضمنت مفهوم التصوير الفوتوغرافي ونبذة تاريخية حوله وأوضاع التصوير وانواع الكاميرات والعدسات، بالإضافة إلى ورشة عمل للتصوير الخارجي للمتدربين.

والقى الدورة التدريبية المصور عمر جابر، وفي نهاية الدورة سلمت شهادات مشاركة للمتدربين.