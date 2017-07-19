أخبار ليبيا24- خاص

توفي موظفان من شركة الخدمات العامة في بنغازي إثر انفجار لغم من مخلفات الجماعات الإرهابية في منطقة الصابري.

وقال مدير إدارة اﻹرشاد والتوعية في الشركة، منذر الفقهي، إن كلاً من “حسين الفيتوري” و “منعم زوبي” لقيا مصرعهما جراء انفجار لغم أرضي زرعته الجماعات الإرهابية، أثناء قيامهما بإخراج سيارات تابعة للشركة داخل مقر وحدة تنفيذ العقود في الصابري.

وتجاهد فرق صنف الهندسية العسكرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في انتشال الألغام التي زرعتها الجماعات الإرهابية في المناطق المحررة داخل محوري الصابري وسوق الحوت، والتي تسببت في مقتل العشرات من المدنيين والعسكريين.