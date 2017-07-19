أخبار ليبيا24- خاص

قال المتحدث الرسمي باسم مديرية أمن المرج الملازم أول أحمد المسماري أعضاء مركز شرطة المدينة تمكنوا من ضبط شخص سوداني مطلوب في عدة قضايا.

وأضاف المسماري أنه وردت معلومات إلى مركز شرطة المدينة المرج مفادها قيام شخص من العمالة السودانية ويدعي “أ ع” يبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في إحدى المحال في المنطقة الصناعية .

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم تكليف قوة بإمرة مدير المركز رائد أحمد الفضيل للانتقال إلى محل الجاني المذكور سلفاً وتم ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومواد غذائية بجميع أنواعها يقوم ببيعها داخل المحل.

وكشف المسماري أنه عند مداهمة المحل تم ضبط مقتنيات تتعلق بالشعوذة “حجابات” عدد 6 وتم فتح محضر في الواقعة ولازال الاستدلال جاري .

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم استدعاء رئس مركز الحرس البلدي المرج عقيد محمد صالح لاطلاعه على هذه المواد المنتهية الصلاحية.