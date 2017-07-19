أخبار ليبيا24

ذهبت الى غير رجعة فترة عدم المساءلة والفوضى والظلم والإرهاب و الهيمنة, وإجرام تنظيم داعش الإرهابي يجني ما يستحقه من عقاب وذل واعتقال وموت وهزيمة وإلى مزبلة التاريخ هم ذاهبون إلى غير رجعة.

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء 18 يوليو، جلسة محاكمة 20 متهمًا من عناصر خلية إرهابية داعشية في محافظة مرسى مطروح، التي تعرف إعلاميًا بـخلية “داعش ليبيا” لاتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الإرهابي في ليبيا وتلقيهم تدريبات عسكرية.

وفقا لمصادر إعلامية محلية, أسندت النيابة عدة اتهامات للمتهمين، جاء أبرزها “قيامهم في غضون الفترة من عام 2012 حتى 9 أبريل من العام الماضي، بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح في مصر وخارجها، بإنشاء وتأسيس وزعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، تعتنق فكر داعش، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا”.

ونسبت النيابة إلى المتهمين التحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف.