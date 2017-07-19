أخبار ليبيا24- خاص

قال مسؤول المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة رياض الشهيبي إن أفراد صنف الهندسـة بالقوات الخاصة تمكنوا مـن تفكيـك عدة ملاغـم في محاور القتال في منطقة الصابري .

وأوضح الشهيبي أن أفراد الصنف تمكنوا الثلاثاء من تفكيك ملاغم زرعتها الجماعات الأرهـابيـة في محيـط الفنـدق البلـدي ومحيـط سـوق الجـريـد وشارع بـالـرويـن.

وذكر مسؤول المكتب الإعلامي في القوات الخاصة أن القوات الخاصة والقوات المساندة تقوم بتمشيط المناطق التي تم تحريرها من قبل القوات الخاصة لعودة الأهالي لمنازلهم .

وأشار الشهيبي إلى أن القوات الخاصة عثرت خلال الأيام الماضية من تحرير المنطقة على سيارات مفخخة بمحور الصابري كانت جاهزة ومعدة للتفجير، لافتاً إلى أنها كانت متواجدة في المواقع التي كانت الجماعات الإرهابية تتحصن بها .

ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول تفخيخ كافة المنازل والمبني التي تتحصن بها لمنع وردع القوات المسلحة من التقدم لتحرير المنطقة.

يشار إلى أن القوات المسلحة لاتزال تعمل حتى هذا الوقت على تمشيط كامل منطقة الصابري التي تم تحريرها من بقايا الجماعات الإرهابية، فضلاً عن تمشيط المنطقة من المفخخات والألغام التي قامت بزراعتها في كافة أنحاء المنطقة لمنع تقدم القوات المسلحة