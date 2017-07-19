أخبار ليبيا24- خاص

قال وزير التعليم بالحكومة المؤقتة عقوب عبد الله عقوب إنه تم القبض على مسرب امتحانات الشهادة الثانوية العامة وإحالته إلى التحقيق.

وأكد عقوب أنه جاري التحقيق مع مدير مكتب امتحانات قطاع التعليم قمينس، ومدير مكتب قطاع التعليم توكرة بشأن تسريب امتحانات مادتي «الميكانيكا» و«النصوص الأدبية والبلاغة والتعبير» .

واحتشد العشرات من طلبة الثانوية العامة اليوم الأربعاء أمام مبنى قطاع التربية والتعليم في بنغازي احتجاجاً على إلغاء امتحانات بعض من مواد اتمام مرحلة التعليم المتوسط “الثانوي” بعد تسريبها.

وأصدرت وزارة التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة، يوم أمس الثلاثاء، قراراً بإلغاء المواد المسربة، على أن يعاد الامتحان في هذه المواد بعد انتهاء جدول الامتحانات المقرر.

وقال وكيل عام وزارة التعليم، إن تسريب امتحانات الشهادة الثانوية حدث في أحد مكاتب امتحانات المناطق التعليمية عن طريق أوراق الاحتياط الموجودة في مظروف خاص ومحمي وغير مسموح بفتحه.

وأشار عقوب في بيان له أمس الثلاثاء إلى أنه تم تسريب الامتحانات ووصلت المعلومات مباشرة للوزارة وتم التأكد منها وتم عقد اجتماع طارئ وتشكيل لجنة من الإدارة العامة للامتحانات وإدارة تقنية المعلومات.

وأفاد وكيل عام وزارة التعليم أنه تم الاتصال بمدير غرفة المعلومات ومكافحة الإرهاب الإلكتروني في القيادة العامة للقوات المسلحة وتم النقاش حول هذا الموضوع باعتباره يمس الأمن القومي الليبي وتوجهت اللجنة المشكلة إلى المناطق التعليمية للتفتيش والمتابعة لإجراء تفتيش رسمي ومفاجئ وبالتنسيق مع غرفة المعلومات.

وأكد عقوب أنه تم التوصل إلى اللجنة التي تم من خلالها تسريب الامتحانات وتم تحديد الشخص الذي قام بتسريبه وتم القبض عليه والتحقيق معه بشكل مباشر وتم التواصل مع مدير مكتب الامتحانات الذي تم تسريب الامتحان منها وطلب منه إطلاع اللجنة على المظارف الاحتياطية للتحقق منها ومن عدم فتحها.

وأشار إلى أنه تم الاكتشاف بأن المظاريف الاحتياطية لمادتي “الفيزياء الميكانيكا والنصوص الأدبية والبلاغة والتعبير” قد تم فتحها في وقت مسبق دون أي سبب أو عذر مسبق وقد تم فتحها في وقت متأخر من الليلة التي تسبق يوم الامتحان وهذا الأمر مخالف للقنوانين واللوائح الخاصة بالامتحانات.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الأيام الماضية أخبارا تتعلق بتسريب بعض امتحانات شهادة الثانوية العامة.