أخبار ليبيا24- خاص

ناقش وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور رضا العوكلي مع مدير الخدمات الصحية الكفرة ومنسق ائتلاف الخدمات الصحية بمناطق الجنوب الشرقي إسماعيل العيضة احتياجات الخدمات الصحية في كافة بلديات الجنوب الشرقي.

واقترح العيضة خلال اللقاء اليومين الماضيين توحيد جهود كافة المؤسسات الصحية في البلاد وتحييد القطاع الصحي عن التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد لما لها من تأثير على صحة وحياة المواطن الليبي .

وأبدى العوكلي موافقته على هذا المقترح خاصة وأنه قد قام سابقا بطرح عدة مبادرات مماثلة تهدف إلى توحيد العمل الصحي بين وزارات الصحة والنأي بها عن الاختلافات السياسية.

ومن المقرر أن يتولى مدير الخدمات الصحية في الكفرة إجراء الاتصالات اللازمة لتنفيذ هذا المقترح.