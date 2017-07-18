أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت وزارة الصحة بأنها باشرت التحقيق في ملابسات الحالة القابعة في غرفة العناية المشددة في بمركز بنغازي الطبي والذي تم نشر فيديو له على صفحات التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين .

وأوضحت الوزارة في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه – أنه تم استقبال المريض في مركز بنغازي الطبي بعد إحالته من مستشفى سرت منذ قرابة “4” أيام مضت بسبب نزيف داخلي حاد لم يعالج في مستشفى سرت وبصفة عاجلة وقد تم إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياة المريض في المركز الطبي في فترة وجيزة قبل الفيديو المنشور .

وأكدت الوزارة في بيانها أنه سيتم التحقيق فيما إذا كان المريض قد دخل مركز بنغازي الطبي بمرض (Icv Myiasis) أو التهاب ” خيطي ” ناقلآ للمرض من مستشفي سرت من عدمه .

وأشارت الوزارة إلى أن مثل هذه الحالات لم تسجل في مركز بنغازي الطبي لسنوات عديدة وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في القريب العاجل.

يشار إلى صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لمريض في مركز بنغازي الطبي يظهر خروج الدود من فمه.