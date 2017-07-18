أخبار ليبيا24- خاص

اطلع رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على الأضرار الجسيمة التي تعرض لها موقع شركة الجوف للتقنية النفطية في منطقة قنفودة غرب بنغازي.

وناقش صنع الله مع رئيس لجنة ادارة شركة الجوف مجدي الدرسي خطة الشركة لإعادة التأهيل قصير المدى و المتوسط و البعيد مؤكدًا على أهمية شركة الجوف لدى المؤسسة و عن دعمه الكامل للشركة لتعود لممارسة أعمالها بشكل متكامل و طبيعي بأسرع وقت.

وشدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة تمكين الشركة من المساهمة البناءة في جهود المؤسسة الوطنية للنفط للعودة بمعدلات الإنتاج إلى وضعها الطبيعي.