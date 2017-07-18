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أعلن نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي عن تعاقده مع المدافع المصري أحمد حجازي، قادما من نادي الأهلي المصري، أمس الإثنين.

ووفقاً لسكاي نيوز عربية، فقد وصل المدافع المصري إلى هونغ كونغ، حيث يعسكر الفريق الإنجليزي، لتوقيع عقد إعارة لمدة سنة، سيرتدي بموجبه حجازي زي ويست بروميتش خلال الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبقى مسؤولو النادي بانتظار البطاقة الدولية، كي يسمح لحجازي للعب ببطولة آسيا الودية، والتي تجمع عدد من الأندية الإنجليزية.

وقال مدرب الفريق توني بوليس، «نحن سعيدون بوجوده معنا، لديه سيرة ذاتية جيدة وقد لعب لأندية جيدة في السابق».

ورحب النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول بزميله حجازي عبر حسابه الشخصي في تويتر، قائلا، «أهلا بك في أوروبا مجددا أيها الكبير».

وسبق لحجازي أن لعب مع ناديي الاسماعيلي والأهلي المصريين وناديي فيورنتينا وبيروجيا الإيطاليين.