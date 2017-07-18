أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية “السجل المدني” محمد بالتمر إنه تم توحيد إدارة المصلحة وإعادة هيكلتها في ربوع ليبيا كافة.

وأكد بالتمر في كلمة ألقاها خلال اجتماع ضم كل فروع المصلحة وإداراتها على مستوى ليبيا والذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام بفندق رديسون بلو (المهاري ) في العاصمة طرابلس أن مصلحة الأحوال المدنية تحافظ على الهوية الليبية وتخدم كل الليبيين بعيدة عن التجاذبات السياسية

وأوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة سبل تطوير المصلحة وحل مشاكلها ومعوقات عملها وإعادة بناء هيكلها الإداري وتفعيل دور التفتيش على الفروع وإعطائها صلاحيات أوسع.

يشار إلى أن الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يضم فروع المصلحة وإداراتها على مستوى ليبيا كافة منذ الأحداث التي شهدتها ليبيا 2014م والتي أدت إلى انقساما سياسيا في عدد من الفروع والإدارات التابعة للجهات التنفيذية شرقا وغربا