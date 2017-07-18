أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس مركز شرطة الصابري النقيب طارق نجم إن المركز استقبل بلاغات من سكان منطقة الصابري عن أشخاص يقومون بأعمال السرقة داخل المنطقة منذ إعلان التحرير.

ووصف نجم تلك التصرفات بـ”المشينة” ،والتي تسيء إلى القوات العربية الليبية المسلحة والشباب المساند الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل تحرير مدينة بنغازي من العناصر الإرهابية .

وأكد رئيس مركز شرطة الصابري بأنه سوف يتم القبض على هؤلاء الأشخاص المسجلين لدى المركز وضبط كل المسروقات، والتحقيق معهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

يشار إلى بعض المنازل في المناطق المحررة حديثًا في مدينة بنغازي تمت سرقتها والاعتداء عليها بعد التحرير.