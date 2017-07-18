أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس اللجنة التحضيرية لاجتماع قبائل برقة المستشار عبد الجواد فرج عقد اجتماع إن اجتماعا سيكون يوم الجمعة المقبل في مدينة القبة بشأن الدعوة إلى صياغة مشروع الدستور.

وأضاف فرج أن الاجتماع بعيد كل البعد عما يثار حوله من أنه يهدف لتمجيد أشخاص أو الدعوة إلى دستور معين .

وأكد رئيس اللجنة أن كل اللغط الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي مخالف لحقيقة اجتماع القبة، لافتاً إلى أن الهدف من الاجتماع هو المطالبة بدستور لكل ليبيا بعيدا عن أي توجه سياسي أو قبلي أو جهوي .

وأشار فرج إلى أنهم يطالبون بالدستور الذي يتطلعون إليه منذ سنوات عديدة لنقل البلاد من المراحل الانتقالية إلى الدولة ذات السيادة والمؤسسات الحكومية المعروفة لدى العالم بأسره .