أخبار ليبيا 24 – خاص

شرعت وحدة التفتيش الاآلي في مديرية أمن جمارك البطنان في تركيب أجهزة التفتيش الآلي الخاصة بالمنافذ الجوية في مطار طبرق الدولي.

وقال رئيس وحدة التفتيش الآلي في مديرية أمن جمارك البطنان فايز الشاعري إن هذه الخطوة ستساعد في تسهيل الإجراءات الجمركية المختلفة من تفتيش وتأكيد على محتويات الحقائب.

وأضاف الشاعري أن هناك أجهزة التفتيش الآلي الخاصة بالمنافذ البرية لم تصل بعد إلى طبرق بالشكل الصحيح نتيجة للأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس.

ومن جهته قال مدير عام مطار طبرق الدولي حسن أهليل إن تركيب أجهزة التفتيش الآلي سيساعد في تأمين المطار من نقل أي أشياء مشبوهة وسيوفر الأمن للطائرات والرحلات المختلفة .

وأشاد أهليل بفرق التفتيش الآلي في مديرية أمن جمارك البطنان على مجهوداتهم التي تبذل من أجل توفير مستلزمات المطار والحفاظ عليه وتسيير العمل بالشكل الجيد فيه .