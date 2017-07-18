أخبار ليبيا24- خاص

استنكر الناطق الرسمي باسم صنف الهندسة العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية رئيس غرفاء وحدة علي العوامي مايقوم به بعض المحسوبين على الصنف أو المساندين له بإزالة الألغام والمفخخات من منازل الأهالي بمقابل مالي .

وأوضح العوامي أنه وردت إلى إدارة الصنف معلومات تفيد بأن هناك بعض الأشخاص المحسوبين على الصنف يتقاضون المال مقابل عملهم في منازل الأهالي مقابل تمشيطها من المفخخات والألغام .

وقال الناطق الرسمي إن عمل صنف الهندسة لله أولا ولحماية الأهالي والناس من هذه الألغام التي قد تؤدي إلى وفاة المواطين وتدمير الممتلكات .

وأكد العوامي أنه سيتم إحالة أي شخص سواء من الصنف أو من القوات المساندة إلى جهات الاختصاص والتحقيق جراء هذا الفعل المشين للقوات المسلحة .

وجدد الناطق الرسمي مناشدته للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية بعدم التسرع في الدخول إلا عند حضور أفراد صنف الهندسة العسكرية حفاظا على سلامة الأهالي والممتلكات .

يشار إلى أن صنف الهندسة العسكرية التابع للقوات المسلحة العربية الليبية قد قام بوضع ملصقات تحذيرية للأهالي من خطر الألغام والمتفجرات في منطقة وسط البلاد والصابري .