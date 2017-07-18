أخبار ليبيا24- خاص

كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم، المدرب عمر المريمي، بمهمة مساعد مدرب المنتخب الليبي الأول، خلفاً لعبد العاطي القبي، الذي تقدم باعتذار رسمي، عن مواصلة مهامه مع الجهاز الفني، لأسبابه وصفها بالخاصة.

وأكد الاتحاد الليبي، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المريمي، سيباشر مهامه الجديدة، مع المدير الفني جلال الدامجة، اعتبارا من المعسكر القادم في مصر، والمباراة الودية التي ستجمع منتخب ليبيا للمحليين، مع نظيره المصري، في مطلع أغسطس المقبل.

وتأتي المباراة الودية، ضمن استعداداته لأولى مبارياته في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين بكينيا، والتي ستجمعه بنظيره الجزائري، يوم 12 أغسطس المقبل، في مدينة قسنطينة.

جدير بالذكر أنه تم إلغاء المباراة الودية مع المنتخب المغربي، والتي كان مقررا لها في 23 من يوليو الجاري، بتونس.