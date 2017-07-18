أخبار ليبيا24- خاص

اتفق نائب رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري لحكومة الوفاق علي القطراني مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على الدفع بمبادرة دول الجوار الليبي ” تونس ومصر والجزائر ” بشأن تعديل الاتفاق السياسي الليبي والمضي بها قدماً إلى الأمام.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي تم في قصر قرطاج في العاصمة التونسية اليوم الثلاثاء مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج التي أعلن القطراني رفضه لها كون إمكانية تنفيذها معدومة في ظل وجود مليشيات تسيطر على العاصمة طرابلس.

وأبدى القطراني استياءه الشديد من ضعف وسوء أداء المجلس الرئاسي وعدم أهليته لتولي زمام الأمور في البلاد، مؤكدًا عدم شرعية هذا المجلس كونه فاقدًا للشرعية بحكم انعدام التوافق حوله وحول مسودة الصخيرات من الأساس مما أدى إلى عدم تضمينها في الإعلان الدستوري.