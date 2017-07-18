أخبار ليبيا24- خاص

تمكن أفراد القوات المسلحة العربية الليبية من القبض على أشخاص من الجنسية الفلسطينية يقومون بسرقة المحال والمنازل في منطقة الصابري شمال بنغازي .

وسلمت القوات المسلحة الجناة إلى مركز شرطة الكويفية شرق بنغازي للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة .

ونشر مركز شرطة الكويفية مقطع فيديو أمس الإثنين يوضح فيه أنه تسلم من أفراد القوات المسلحة المكلفين بحماية أملاك الأهالي في منطقة الصابري بعض الأشخاص من الجنسية الفلسطينية، حيث تم ضبطهم بالجرم المشهود داخل المنطقة .

واعترف الجناة أنهم قاموا بسرقة العديد من المواد الكهربائية منوعة حوالي “500” قطعة، فضلاً عن “25” نضيدة للسيارات، و”10″ اسطوانات غاز الطهي نوع كبير .

وبين الجناة – بحسب مقطع الفيديو – أنهم وجدوا هذه المسرقات في شوارع منطقة الصابري، بحجة أنه لايوجد مالك لها، للنفاذ من فعلتهم .

وأوضح ضابط التحقيق في الفيديو أن الجناة اعترفوا بتخزين المسروقات داخل منزل تحت الإنجاز في منطقة شبنه، لافتاً إلى أنه تمت مصادرة كافة المسروقات لتسليمها لجهات الأخصاص واللجان المكلفة بحماية مقتنيات الأهالي .

يشار إلى انه تم ضبط العديد من أصحاب السوابق والمطلوبين للعدالة وبعض أفراد القوات المساندة للقوات المسلحة في العديد من قضايا السرقة في محوري سوق الحوت والصابري وتسليمهم لجهات الاختصاص .