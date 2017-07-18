أخبار ليبيا24- خاص

عثر أفراد أمن مركز شرطة قاريونس على جثة على قارعة الطريق صباح أمس الإثنين بالقرب من عمارات “12” في منطقة قنفودة غرب بنغازي .

وقال رئيس مكتب التحقيقات في مركز شرطة قاريونس رائد خالد إن بلاغ ورد للمركز بشأن العثور على جثة على قارعة طريق الهرابة بالقرب من عمارات 12 في منطقة قنفودة غرب بنغازي .

وأوضح خالد أنه وبالتعاون مع مركز شرطة الحدائق فقد توجهت قوة لعين المكان، وتم العثور على جثة لشاب مجهول الهوية في نهاية العقد الثالث من عمره مرمية على الطريق المذكورة سلفاً .

وأضاف المسؤول أنه تم تكليف دوريات قسم الدعم والحماية مع دوريات مركز قاريونس للتواجد في مكان الحادث، لافتاً إلى أن بدأ واضحاً على جثة المجني عليه خمس إطلاقات بعيار ناري وآثار تعذيب .

وأشار خالد إلى أنه تم استدعاء وكيل النيابة ووحدة الأدلة الجنائية في مديرية أمن بنغازي لمعاينة الجثة ومكان الجريمة ورفع الأدلة الجنائية من ساحة الجريمة، لافتاً إلى أن زمن وفاة الجثة كان في ساعات الصباح الأولى ليوم أمس الإثنين .

وذكر أنه تم نقل الجثة إلى مركز بنغازي الطبي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على الطبيب الشرعي .