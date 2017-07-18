أخبار ليبيا24

تفقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج رفقة وزير التعليم عثمان عبد الجليل الثلاثاء عددا من لجان امتحانات الشهادة الثانوية في بلديتي أبوسليم وحي الأندلس.

واطلع السراج خلال هذه الجولة على آلية تنظيم سير الامتحانات في لجنتي (ليبيا الحرة) و(فاطمة الزهراء) الواقعتين في المنطقة التعليمية أبوسليم ولجنة (مدرسة حي الأندلس) الواقعة في نطاق بلدية حي الأندلس.

واستعرض رئيس المجلس مدى تطبيق اللوائح المنظمة للامتحانات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم بشأن تهيئة الظروف التربوية المناسبة للطلبة الممتحنين والقضاء على ظاهرة الغش.