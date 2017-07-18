أخبار ليبيا24- خاص

تمكن الفريق الطبي في مركز سبها الطبي من إجراء عملية جراحية لحالة طارئة لشاب ليبي يبلغ من العمر 38 عام تقريبا وذلك إثر إصابته بطلق ناري في منطقة البطن والذراع الأيمن.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن العملية الجراحية استغرقت “10” ساعات متواصلة، تحت إشراف ومتابعة فريق طبي ليبي .

وأوضح المكتب أنه تم إسعاف المصاب إلى مركز سبها الطبي لإجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة للحالة وتم تشخيص الحالة وإصاباتها “الذراع الأيمن، والكبد، والإثني عشر، والمعدة، والبنكرياس .

وقام بإجراء العملية الجراحية كلا من الأخصائي الدكتور سالم السلهاب، والدكتور إبراهيم الزائدي ، والدكتور مهدي الصكلول حيث تم استئصال جزء من البنكرياس والإثني عشر والمرارة ، وتم العمل على إجراء وصلة بين البنكرياس والأمعاء الدقيقة، والمعدة والأمعاء الدقيقة والقناة المرارية.

وأجريت عملية جراحية للذراع الأيمن ، تحت إشراف الدكتور على الصادق أخصائي العظام، وكانت الذراع تعاني من ضرر وفقدان في الأوتار والعضلات القابضة لليد بالجانب الداخلي، وقطع في الشريان الزندي لليد اليمنى، وقطع في العصب الزندي لليد اليمنى، وفقدان بعظم الزند حوالي 5 سم .

يشار إلى أن هذه العملية الجراحية تعتبر من إحدى أهم وأكبر العمليات الجراحية في مركز سبها الطبي .