أخبار ليبيا24- خاص

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو ليبيا لمشاركة خطط إنتاجها مع اللجنة الفنية المشتركة التابعة للجنة الرقابة الوزارية المشتركة في مدينة سانت بطرسبيرغ في 22 يوليو الجاري.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الذي سيرأس الوفد الليبي ” سوف ننتهز هذه الفرصة لمشاركة اللجنة العوامل التي تمكّن وكذلك التي تعيق استعادة إنتاج ليبيا.”

وأضاف صنع الله سوف أتشاور مع شخصيات هامة من صانعي القرار في ليبيا قبل التوجه للاجتماع وأمل أن أقدم موقف ليبي موحد في سانت بطرسبيرغ يظهر أننا نستطيع أن نعمل معا من أجل المصلحة الوطنية.