أخبار ليبيا24- خاص

ضبط أفراد قوة التحريات الخاصة التابعيين لمديرية أمن شحات شخصًا من ذوي السوابق ومطلوب للعدالة في المدينة .

وأفاد الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بو أكريم أن بلاغًا ورد من قبل أحد المواطنين اليوم الثلاثاء لمديرية الأمن بخصوص حادثة سرقة في المدينة .

وأضاف بو أكريم أن قوة من أفراد التحريات توجهت على الفور لمكان الحادث ، عقب التأكيد على صحة ومطابقة المعلومات وضبط الشخص المشتبه فيه وبحوزته المسروقات .

وأوضح الناطق أنه تم حيازة حبوب هلوسة ومخدرات مع الجاني ، لافتاً إلى أنه تم فتح محضر بالواقعة واعترف بكل ما نسب إليه كذلك اعترف بضلوعه في قضايا سرقة في مدينة شحات وسوسة ومنطقة لالي.

ولفت إلى أنه تم استرداد بعض من المسروقات التي كانت بحوزة الجاني وإحالتها إلى النيابة العامة لرد الحق لأصحابه.