أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت أمس الأحد امتحانات الثانوية العامة في مدينة طبرق بمشاركة 2600 طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي من منطقة عين الغزالة غرباً إلى منطقة البردي شرقاً.

وقال مدير مكتب الامتحانات بتعليم طبرق شعيب جواد المريمي لـ”أخبار ليبيا 24″ وزعت الامتحانات على 17 لجنة وهو امتحان موحد على مستوى وزارة التعليم بالحكومة الموقتة”.

وأضاف المرمي أن عملية الامتحانات تسير بصورة سلسة وتستمر لمدة اسبوعين بمعدل مادة واحدة يومياً ماعدا أمس الأحد فكانت مادتين على فترتين .

الجدير بالذكر أن عميد بلدية طبرق الناجي مازق يرافقه مدير مكتب التعليم قاموا بزيارة عدد من المدارس للاطمئنان على سير عملية الامتحانات التي تسير بصورة منتظمة في كل المدارس.

يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أمس الأحد في كل أنحاء ليبيا وفي مدينة طبرق تسير الامتحانات في أجواء هادئة حسب إشادة عميد البلدية .